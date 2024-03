DHL-Zahlen: ECommerce trotzt an Ostern der Krise

Logistik

DHL bereitet sich in Deutschland auf hohe ECommerce-Paketmengen an Ostern vor. "Wir erwarten am stärksten Tag in der Osterzeit bis zu 9 Millionen Pakete bundesweit zuzustellen?, verrät Marc Hitschfeld , Betriebschef des deutschen Post- und Paketbereichs der DHL Group und verantwortlich für die rund 155.000 Mitarbeitenden im Betrieb von Deutsche Post und DHL.Damit liegt die erwartete Sendungsmenge um mehr als sieben Prozent höher als im Jahr 2023: Damals hatte DHL am Spitzentag um Ostern rund 8,4 Millionen Pakete transportiert. Damit gehört Ostern neben der Vorweihnachtszeit zu den sendungsstärksten Zeiten im Jahr.Traditionell bestellen die Menschen in Deutschland vor Ostern häufig Gartenbedarf und kleinere Dekoartikel.