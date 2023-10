Studien, Fakten und Methoden zum wichtigsten ECommerce-Tag des Jahres

Black Friday und die darauffolgende Cyberweek sind der Winterschlussverkauf des Onlinehandels - und funktionieren Jahr für Jahr gut. Selbst wenn 78 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher die Aktionstage laut Studie des Kölner Mobilfunkanbieters Congstar . Dennoch gaben 17,6 Prozent der Befragten an, im Rahmen des Black Fridays auch etwas gekauft zu haben.Aber dennoch sucht rund ein Drittel (31,1 Prozent) an Aktionstagen gezielt nach Angeboten und 36,4 Prozent vergleichen sogar die Aktionen verschiedener Anbieter. Vor allem in digitalen Zielgruppen funktioniert der Black