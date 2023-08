BVDW macht sich per KI pixelig

Das neue Mitgliedslogo

"Wir haben Daten, Kreativität und Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns und Selbstverständnisses gestellt", heißt es in einem Mitgliedsrundschreiben.

Das neue Erscheinungsbild mit neuem Logo und Corporate Identity soll "an die Ursprünge des Verbandes anknüpfen: Digitale Pixel". Man habe "eine individuelle Bildwelt mithilfe von Customized KI-Tools geschaffen".



Die BVDW-Geschäftsstelle wird zur "BVDW-Homebase" umbenannt, die verantwortlichen ReferentInnen im Bereich Digital Business und Marketing werden zu "Programm-ManagerInnen". Und auch in anderen Bereichen wollen die neubenannten ZukunftsgestalterInnen "Sprache und Auftritt zeitgemäß entstauben" und den Verband neu denken, kündigt der BVDW (neuer Verbandsclaim: "Als der Digitalexperte unter den Verbänden bündeln wir die Kräfte der digitalen Wirtschaft und ebnen den Weg für die digitale Zukunft") an.