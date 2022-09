Carsten Rasner übernimmt BVDW-Geschäftsführung

"Carsten Rasner ist genau der Richtige, um den Verband in der gesamten Wirtschaft zu verankern. Mit ihm heben wir den BVDW auf die nächste Stufe",

Er übernimmt ab sofort die Leitung des Teams in Berlin von Sven Bornemann, der im vergangenen November interimsweise das Steuer in die Hand genommen hatte. Mit Rasner will der Verband "seine Rolle als Interessenvertretung der gesamten Digitalen Wirtschaft weiter ausbauen", wie es in er Erklärung an die Mitglieder heißt.freut sich BVDW-Präsident Dirk Freytag Rund 23 Jahre stand Carsten Rasner als CEO an der Spitze der Steinbeis School of Management and Innovation Der BVDW will künftig in weitere Fachbereiche expandieren. Dafür stehen bereits das neue Ressort Metaverse sowie die Initiative Retail Media, die in diesen Tagen an den Start geht. Die Aus- und Fortbildung von digitalen ExpertInnen soll ebenfalls gestärkt werden - mit eigenen Angeboten und über Bildungsinstitute. Bereits in seiner vorherigen Funktion hatte Rasner auf eine Vielzahl an Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen aus der Industrie sowie aus dem Medien- und Kommunikationsbereich gesetzt. Zusammen mit Malte Hasse , der als Geschäftsführer die kommerziellen Angebote verantwortet, soll Rasner Events wie den Deutschen Digital Award und die DMEXCO , für die der BVDW inhaltlicher sowie ideeller Träger ist, weiterentwickeln.