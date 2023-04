Challenger App BeReal: Warum Gen Z und Gen Y sie lieben

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

BeReal: der neue Liebling der Gen Z & Gen Y



BeReal ist eine Social Media-App, über die NutzerInnen ein Foto pro Tag veröffentlichen können, um ihren Followern in Echtzeit zu zeigen, was sie gerade tun - eine Momentaufnahme, der Fotoaufruf erfolgt zu wechselnden Tageszeiten. Die Mediaagentur OMD hat in einer repräsentativen Online-Befragung den Bekanntheitsgrad und die Nutzung der App sowie Verwendungshäufigkeit der Deutschen zwischen 18 und 39 Jahren abgefragt.Die in Frankreich entwickelte Social Media-App war der letzte große Hype in den sozialen Medien und hat es im Jahr 2022 in kürzester Zeit zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps weltweit geschafft und sich dabei zu einem echten Challenger von Instagram und TikTok entwickelt. Die OMD-Befragung zeigt, dass über 15 Prozent der Befragten in Deutschland zwischen 18 und 39 Jahren die App nutzen. 41 Prozent geben an die App zu kennen und 27 Prozent der Befragten können sich vorstellen, die App zu verwenden. Wie die Umfrage von OMD zeigt, hat BeReal viele aktive NutzerInnen. Wer auf BeReal ist, nutzt die App regelmäßig: So geben 57 Prozent der Befragten an, mindestens fünf Mal die Woche - also fast jeden Tag - zu posten. Bei der genaueren Analyse des Haushaltsnettoeinkommens der Befragten fiel auf, dass 78 Prozent der aktuellen BeReal-Nutzenden über ein hohes Haushaltsnettoeinkommen von über 2.500 Euro verfügen - also 16 Prozent mehr als in der Grundgesamtheit."Für Marken bietet BeReal die Möglichkeit, ihre Brand 'ungefiltert' und besonders authentisch zu präsentieren. Das Sharing von Momentaufnahmen, gepaart mit einer Portion FOMO (Fear of Missing Out) ist die DNA von BeReal. Das eröffnet für das Marketing neue kreative Potentiale - auch wenn die App aktuell werbefrei ist. Erste Umsetzungen von Unternehmen aus dem Kosmetiksektor sind bereits vielversprechend", so Vanessa Thiel , Creative Campaign Managerin bei OMD Germany und Expertin für Social Media Trends. Die Frage werde aber sein, ob es für Marken und Unternehmen in Zukunft buchbare Werbemöglichkeiten geben wird.Die App kann von Marken aktuell ausschließlich organisch genutzt werden, denn es gibt noch keine offiziellen Brand-Pages wie auf anderen Social Media Apps. Durch wechselnde Uhrzeiten der täglichen Push-Mitteilung limitieren sich zudem für Marken die Möglichkeiten, Echtzeitfotos zu posten, sofern das zweiminütige Zeitfenster beispielsweise außerhalb der Arbeitszeiten liegt. Aktuell haben bereits Wettbewerber-Apps BeReal-Elemente, wie beispielsweise Fotos mit der Front- und Rückkamera zu posten, in ihren eigenen Features aufgenommen. "Die kommenden Monate werden zeigen, ob BeReal sich in der jungen Generation langfristig etablieren wird oder nur ein kurzer Hype ist. Aktuell zeigt die Google Suchanfragen-Statistik eine eher sinkende Tendenz auf", so Vanessa Thiel weiter.