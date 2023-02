Personalisierer Trbo kauft Guided-Selling-Anbieter Chatchamp

14.02.2023 Die Onsite-Personalisierungs-Plattform Trbo übernimmt den in München ansässigen Conversational Commerce und Guided Selling Anbieter Chatchamp. Beide Unternehmen werden vorerst separat am Markt agieren.

Felix Schirl, Geschäftsführer und CEO der Trbo GmbH

Zur Erweiterung des bestehenden Produktportfolios um das Angebot von Guided Selling hat die Münchner Personalisierungs-Plattform Trbo seinen langjährigen Partner Chatchamp gekauft. Zukünftig wollen Chatchamp und Trbo ihre strategische Produktentwicklung gemeinsam ausrichten, um noch enger zusammenzuwachsen und "Kunden noch mehr Möglichkeiten einer perfekten Onsite User Experience bieten". Die beiden Lösungen werden auch weiterhin als Stand-Alone Produkte einsetzbar sein. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Beide Unternehmen werden vorerst separat am Markt agieren.Bereits seit mehreren Jahren pflegen Trbo und Chatchamp eine Partnerschaft, die neben gemeinsamen Marketingaktivitäten insbesondere auch eine technische Integration beinhaltet. So kann die Lösung von Chatchamp über Trbo ausgespielt werden, um so die Platzierung, aber auch die zielgerichtete Ausspielung auf ihre Performance hin A/B zu testen.