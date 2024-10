B2B-Neuheiten von Bechtle, Bollé Safety, Galaxus und Raja

B2B-Commerce

08.10.2024 Bechtle shoppt in UK, Bollé Safety bringt Bestellplattform, Galaxus löst die E-Mail ab und Raja kauft in Frankreich zu.

. B2B-Anbieter Bechtle AG setzt seine internationale Akquisitionsstrategie fort und verstärkt sich in Großbritannien mit dem IT-Systemintegrator Qolcom Limited . Das Kerngeschäft des Systemintegrators umfasst digitale Arbeitsplatzlösungen, intelligente Netzwerk-Infrastruktur und IT-Security.. Der Hersteller von persönlichen Schutzausrüstungen für die Augen, startet eine Online-Bestellplattform für Korrektionsschutzbrillen, die für gewerbliche Arbeitnehmer entwickelt wurde. Obwohl Schutzbrillen unverzichtbar sind, ist es für Unternehmen oft schwierig, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schutzbrillen mit Sehstärke auszustatten. Die digitale Plattform bietet nun Korrektionsschutzbrillen mit AR-Vermessung des Augenabstands und Fernberatung.. Der B2C-Händler hat ein Tool für Firmenkunden entwickelt . Es löst die bisherige EMail-Angebotsanforderung ab. Aktuell sei das Offertenwesen als erster Schritt ein Anfragesystem im Shop, um die Anfragen zu erleichtern und für den Kunden zu vereinfachen, die Laufzeiten zu verkürzen und die Fehlerquote zu minimieren, so Galaxus auf neuhandeln-Anfrage: "Parallel dazu entwickeln wir die Schnittstellen zu diversen Procurement-Systemen gerade weiter. Basierend auf den Kundenbedürfnisse kann das System für Offerten in der Zukunft flexibel erweitert werden.". Die Raja-Gruppe , Europas führender B2B-Versandhändler für Verpackungen, Bürobedarf sowie Lager- und Betriebsausstattung hat die Übernahme von Retif von Verdoso abgeschlossen. Die Übernahme ermögliche es Rajas Kundenstamm um Einzelhandelsgeschäfte aller Branchen in sieben europäischen Ländern auszubauen. Des Weiteren bringt sie ein großes Filialnetz mit einer breiten Produktpalette und kundennahem Service mit sich. Retif wurde 1965 gegründet und hat sich auf Ausstattung und Einrichtungslösungen für den Einzelhandel spezialisiert. Retif erzielte 2023 einen profitablen Umsatz von 121 Millionen Euro und beschäftigt 460 Mitarbeiter.