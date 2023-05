Raja wächst dank Viking-Übernahme um 43 Prozent

Bild: Raja Danièle Kapel-Marcovici

Insgesamt erzielte die RAJA-Gruppe 2022 einen Umsatz von 1,72 Milliarden Euro. Dieser Zuwachs ist auf die Übernahme von Viking, einem Anbieter für Bürobedarf und ¬ ausstattung (Online-Sparte von Office Depot Europe), im 4. Quartal 2021 zurückzuführen. Auf vergleichbarer Grundlage (ohne die Übernahme von Viking) stieg der Umsatz der RAJA-Gruppe um 9,2 %.Der Betriebsgewinn belief sich 2022 auf 95 Millionen Euro, gegenüber 103 Millionen Euro im Jahr 2021. Dieses Ergebnis beinhaltet wie erwartet das negative Betriebsergebnis von Viking, dessen Erholung 2022 begann. Auf vergleichbarer Grundlage (ohne die Übernahme von Viking) belief sich das EBITDA auf 101 Millionen Euro, ein fast identisches Ergebnis wie 2022.Die Raja-Gruppe , Multikanal-Versandhändler für Unternehmensausstattung und -bedarf hatte im Sommer 2021 das Viking-Geschäft übernommen, einschließlich des verbleibenden Office Depot Europe-Portfolios, in sieben europäischen Ländern: Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande und Belgien. Viking ist die Flaggschiffmarke der ECommerce-Aktivitäten von Office Depot Europe. Alle Aktivitäten des Unternehmens in Europa beschäftigen 1.500 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von fast 500 Millionen Euro. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht öffentlich gemacht.Hintergrund der PBS-Übernahme war die Strategie der RAJA-Gruppe, den Umsatz zu steigern, den Kundenstamm zu erweitern und das Angebot zu diversifizieren. "Diese Übernahme passt perfekt zu unserer strategischen Vision, ein globaler Partner für europäische Unternehmen zu sein, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen, und wird unsere Partnerschaft mit weltweit anerkannten Marken stärken", hatte Danièle Kapel-Marcovici , CEO der RAJA-Gruppe, damals erklärt. Die aktuellen Zahlen scheinen diese Aussage zu belegen.Das amerikanische Unternehmen Viking Office Products war 1990 in den europäischen Markt eingetreten, zunächst nur in Großbritannien, und hat anschließend sein Geschäft - Büroartikelversand per Katalog - auf ganz Europa ausgeweitet. Nach der Übernahme durch Office Depot im Jahr 1998 und durch den deutschen Investmentfond Aurelius Investment Group im Jahr 2017 ist Viking heute ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Bürobedarf und Arbeitsplatzausstattung. Die übernommenen Unternehmen mit Hauptsitz in Venlo in den Niederlanden bedienen 1,2 Millionen Kunden in Europa und verfügen über zwei große Vertriebszentren in Großostheim in Deutschland und Leicester in Großbritannien.Die Gruppe profitierte vom Wachstum ihrer Kerngeschäftsbereiche: der Distribution von Verpackungszubehör und -materialien - insbesondere in den Bereichen Industrie, Lebensmittel, Einzelhandel und E-Commerce - sowie dem Verkauf von Bürobedarf und -möbeln. Darüber hinaus verzeichneten die Verkäufe von Produkten für Transport und Lagerung ein zweistelliges Wachstum. Die Distribution von Produkten für Reinigung, Hygiene und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) befindet sich trotz der sinkenden Nachfrage nach Covid-Lösungen weiterhin auf einem guten Niveau.