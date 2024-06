KI-Turbo: 74 Prozent der Unternehmen planen Einsatz von KI-Tools

Künstliche Intelligenz

26.06.2024 Neue Studie mit dem Titel "Integrating AI: Navigating the next wave of business transformation" zeigt, dass Unternehmen sehr am baldigen Einsatz von KI in größerem Umfang interessiert sind - 91 Prozent sind überzeugt, dass die Vorteile die Risiken überwiegen.

Einführung von KI gewinnt an Dynamik

Der Einsatz von KI hat hohe Priorität: Während nur 24 Prozent der Unternehmen bereits KI-Tools eingesetzt haben, gehen 72 Prozent davon aus, dass sie dies in den kommenden zwölf Monaten tun werden. Die Umfrage zeigt, dass viele Unternehmensleitungen befürchten, den Anschluss zu verlieren. 80 Prozent sind der Meinung, dass sich ihre Branche dank KI verändert hat oder verändern wird, aber nur 56 Prozent glauben, dass KI dasselbe für ihr Unternehmen und seine Prozesse tut.





KI wird echte finanzielle Auswirkungen haben: Die zunehmende Dringlichkeit, KI in großem Umfang einzusetzen, ist eng mit dem Wunsch verbunden, Gewinne zu erzielen - insbesondere in Bereichen, die direkt mit dem Endergebnis korrelieren. Kürzere Markteinführungszeiten (91 Prozent), finanzielle Gewinne (90 Prozent) und verbesserte Qualität (90 Prozent) wurden als die drei wichtigsten Kennzahlen für den ROI von KI-Implementierungen genannt.





Die Skalierung von KI bleibt eine Herausforderung: Trotz des eindeutigen Impulses, mit dem Einsatz von KI einen ROI zu erzielen, gibt es nach wie vor Hindernisse. Dazu gehören vor allem die technische Integration mit bestehenden Tools (39 Prozent) und die Kostenkontrolle (35 Prozent). Tatsächlich sahen nur 17 Prozent der Befragten keine größeren Hindernisse für den Einsatz von KI.





Nachgewiesene Fachkenntnisse sind gefragt: Aufgrund der komplexen Integrationslandschaft ist die Nachfrage nach KI-Kenntnissen groß. 60 Prozent der Unternehmen wenden sich heute an externe Experten, um ihre Implementierungen zu unterstützen. Ebenso investieren mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Unternehmen in die Ausstattung ihrer Belegschaft mit den erforderlichen Kompetenzen, indem sie in KI-Schulungen für Mitarbeitende investieren.

Fast jede Führungskräfte in der Wirtschaft (genau: 98 Prozent) glaubt, dass KI ihre Branche innerhalb der nächsten drei Jahre verändert haben wird. Dies ist das Ergebnis einer Studie mit dem Titel " Integrating AI: Navigating the next wave of business transformation ", in der das Engineering-, Technologie- und Beratungsunternehmen Expleo 803 Entscheidungsträger in großen und mittelständischen Unternehmen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland zu den strategischen Herausforderungen bei der KI-Einführung befragt hat. 24 Prozent haben der Umfrage zufolge bereits KI-Tools eingesetzt und weitere 72 Prozent gehen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten KI-Tools einsetzen werden.Die Studie zeigt, dass sich die Dynamik im Bereich der KI deutlich verändert hat. Die Zeit der Versprechungen ist vorbei und die Akzeptanz nimmt zu, da Unternehmen immer mehr konkrete Anwendungen verlangen. Diese Entwicklung ist durch vier Haupttrends gekennzeichnet: