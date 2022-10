Amazon setzt auf Elektro-Logistik - und baut heimlich ein Imperium

Die Zahl von derzeit 3.000 Amazon-Elektrolastern in Europa will das Unternehmen bis 2025 auf 10.000 erhöhen, dazu kommt der Ausbau von Ladeanlagen und ein Invest in Ökostrom. Bis 2040 möchte das Unternehmen CO2-neutral sein, dazu sollen auch Lastenräder helfen, um Emissionen zu reduzieren und den Verkehr in den Innenstädten zu verringern. Nicht mehr weiter verfolgen will Amazon sein Engagement bei Lieferrobotern, die sich im Feldversuch als nicht serienreif erwiesen hätten, berichtet Spiegel Online Neben einer Aufstellung als Nachhaltigkeitsprimus verfolgt Amazon damit vermutlich auch den unauffälligen Aufstieg zum Player im Mobilitätssektor: Der Betrieb eines eigenen Ladenetzes und die Erfahrung aus den Elektroflotten dürften dem Konzern Expertise und Infrastruktur verleihen, um künftig zumindest auf dem Geschäftsfeld eines Teslas mitzureden.