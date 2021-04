Handelsmarketing: Die Zukunft des digitalen Flyers 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Der Siegeszug der digitalen Flyer zeigt, dass der etablierte Handel deutlich innovativer werden muss.

Der digitale Flyer sollte künftig kein digitalisierter Flyer mehr sein

Die digitale Transformation hinterlässt im Handelsmarketing immer tiefere Spuren. Die Pandemie verstärkt diesen Effekt noch. Denn im Shutdown sind selbst die weniger internetaffinen Altersgruppen genötigt, sich auf digitale Medien und den E-Commerce einzulassen.Unter diesen Vorzeichen verändert sich auch die Bedeutung der Werbekanäle. Selbst wenn gedruckte Flyer der Handelsbranche wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben werden. Franz Luxemburger betreut als Director Client Services and Cooperations bei PIA Blue Summit , Agentur für digitales Marketing, unter anderem den Handelsriesen Media-Saturn . Er sagt voraus: "Printflyer werden uns noch eine ganze Weile begleiten. Auch wenn sich durch die andauernde Corona-Pandemie das Nutzerverhalten zusehends ändert, bleibt die Relevanz von Printmedien weiterhin gegeben. Der prozentuale Anteil wird jedoch voraussichtlich weiter schrumpfen."Er ist sich sicher: "Digitale Flyer sind und werden vermehrt ein adäquates Werbemittel, um Nutzer zur Interaktion mit dem eigenen Unternehmen zu bewegen", so Luxemburger weiter. Die Dynamisierung der Flyer erlaube es, nutzerspezifischen Content auszuliefern. So wissen Portalbetreiber selbst in Zeiten von DSGVO und E-Privacy, welche Besucher sich auf ihrer Webseite bewegen. Durch entsprechende Inhalte könne so für jeden Nutzer die ideale Produktkonstellation zusammengestellt werden.Die Zukunft des digitalen Flyers kann man sich als Werbemittel im modularen Baukastenformat vorstellen. Mittels gesammelter Daten der Nutzer, die ihre Einwilligung zur Weiterverwendung geben, werden binnen Sekundenbruchteilen hoch individuelle Produktkonstellationen in den Flyern abgebildet, die dem Nutzer den größtmöglichen Mehrwert bieten sollen - Programmatic Printing