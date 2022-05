Jeder zweite Deutsche würde gerne mehr an der digitalen Welt teilhaben

Ob Fahrkartenkauf per App, Online-Buchung von Terminen, Online-Banking oder Smart-Home-Anwendungen: Digitale Technologien halten immer mehr Einzug im Alltag und sorgen für umfassende Veränderungen. Die Digitalisierung stellt jedoch viele Menschen vor Herausforderungen. Dabei ist der Wunsch nach mehr digitaler Teilhabe groß: Rund 48 Prozent der Deutschen würden gerne mehr an der digitalen Welt teilhaben, kennen sich aber zu wenig mit digitalen Technologien aus. Für jeden Dritten sind die fehlenden Kenntnisse sogar ein Grund, sich gegen die Nutzung bestimmter digitaler Technologien zu entscheiden.Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage anlässlich des dritten bundesweiten Digitaltags im Auftrag der Initiative 'Digital für alle' . Die Initiative vereint 28 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentlicher Hand mit dem Ziel, digitale Teilhabe in Deutschland zu fördern. Der Digitaltag 2022 wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat Nicht alle Menschen können demnach die Chancen der Digitalisierung in gleichem Maße nutzen. "Deshalb braucht es mehr Angebote, die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien fördern", fordert Anna-Lena Hosenfeld , Geschäftsführerin der Initiative. Der bundesweite Digitaltag am 24. Juni soll "ein niedrigschwelliges Kennenlernen und Eintauchen in die digitale Welt<" ermöglichen. Von Mediensprechstunden für SeniorInnen bis Robotik-Workshops: Über 600 Veranstaltungen, Workshops und Schulungen sollen Kenntnisse im Umgang mit digitalen Technologien vermitteln und stärken. Bis zum 15. Juni können noch Aktionen angemeldet werden. Weitere Informationen gibt es unter www.digitaltag.eu