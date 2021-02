Kleinstunternehmen: Corona beseitigt die weißen Digitalisierungsflecken 

Über 60 Prozent halten die Digitalisierung in ihrem Geschäftsfeld in Form von E-Commerce, digitaler Vernetzung und digitaler Kommunikation für wichtig oder sehr wichtig. Doch deutlich wird auch ein enormer Nachholbedarf: 43 Prozent der befragten Kleinstunternehmen betreiben bisher noch keine eigene Homepage. Sicherlich auch deshalb sind 85 Prozent der befragten Kleinstunternehmerinnen beim Blick in die Zukunft grundsätzlich optimistisch gestimmt.Fast 500 Milliarden Euro Umsatz jährlich steuern Kleinstunternehmen zur Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft bei, jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland (18 Prozent) arbeitet in einem Kleinstunternehmen.Grundlage der Angaben ist eine Umfrage von Jimdo unter 900 Kleinstunternehmerinnen und in Kleinstunternehmen Beschäftigten vom November 2020 über ein Online Access Panel.