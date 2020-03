Deutsche sind Handy-Muffel, aber Smart-Speaker-Fans

Smart Speaker immer populärer, Amazon Echo und Google Home dominieren

Computer weiter im Rückgang, Smart Devices im Aufschwung

Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens AudienceProject im ersten Quartal dieses Jahres unter 14.000 Nutzern in den USA, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und Deutschland .Die befragten Deutschen haben Zugriff auf sieben Connected Devices, die mit dem Internet verbunden sind - dazu zählen unter anderem Smart-TVs, Computer und Handys. Von letzteren haben die befragten Deutschen Zugriff auf zwei Geräte, auf ein VR-Headset hingegen die wenigsten. Im Vergleich zu 2018 steigt die Anzahl von Connected Devices, auf die eine Person durchschnittlich in Deutschland Zugriff hat, von sechs auf sieben. Damit rangiert die Bundesrepublik auf dem letzten Platz aller untersuchten Länder. Zum Vergleich: Die Teilnehmer in den USA gaben an, dass sie Zugang auf zehn Connected Devices haben, gefolgt von den Briten mit neun. Vor Deutschland platzieren sich mit einer Anzahl von jeweils acht Connected Devices Finnland und Dänemark.Die US-amerikanischen (33 Prozent) sowie die britischen Teilnehmer (34 Prozent) belegen die vordersten Plätze, wenn es um den Besitz von Smart Speakern geht. Deutschland rangiert mit 16 Prozent auf dem dritten Platz und platziert sich damit vor den skandinavischen Ländern. Amazon Echo (72 Prozent) sowie Google Home (20 Prozent) sind in der Bundesrepublik die beliebtesten Smart Speaker. Die drei Hauptaufgabenfelder der intelligenten Lautsprecher sind Audio mit 85 Prozent (Musik, Radio, Audiobooks, Podcasts abspielen), Nachrichten mit 60 Prozent (Wettervorhersage, Verkehrsinfo, andere Echtzeitinformationen) und Alarmfunktion (55 Prozent).Während in allen untersuchten Ländern die Anzahl von Haushalten mit einem Computer abnimmt (Deutschland: von 91 Prozent auf 89 Prozent), werden Smart-TVs und Smartwatches populärer. 65 Prozent (im Vergleich: 56 Prozent in 2018) der befragten Deutschen besitzen einen Smart-TV sowie 17 Prozent (im Vergleich: 12 Prozent in 2018) eine Smartwatch. Deutschland rangiert bei der Nutzung von Smart Devices allerdings auch weit hinten. Die Nutzung von Handys, Tablets sowie Videospielkonsolen bleibt in den untersuchten Ländern stabil. VR-Headsets sind in Haushalten weiterhin unterrepräsentiert (Deutschland: drei Prozent).