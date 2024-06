Paypal startet eigenes Werbenetzwerk

400 Millionen Kundendatensätze

"Advanced Offers" sollen ausgeweitet werden

Der Zahlungsanbieter Paypal will die Daten seiner Kunden nutzen, um ein eigenes Werbenetzwerk einzuführen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wird es in Zukunft "Kundendaten nutzen, um eine dynamische, wirklich personalisierte Plattform aufzubauen, die Händlern eine bessere Leistung bei den Werbeausgaben ermöglicht und gleichzeitig Verbraucher mit attraktiven Angeboten begeistert."Welchen Stellenwert das neue Geschäftsfeld hat, macht eine damit verbundene Personalie deutlich: So hat das Unternehmen mit Mark Grether , dem ehemaligen Leiter des Werbegeschäfts bei Uber, einen durchaus prominenten Manager angeheuert, der das Werbenetzwerk umsetzen soll.Die Aussichten sind für Marketer durchaus attraktiv: Paypal verfügt über rund 400 Millionen Nutzer und vor allem über detaillierte Informationen zur Transaktionshistorie und Kaufverhalten. Darüber lässt sich eine präzise Zielgruppenansprache über unterschiedliche Kanäle erreichen.Paypal bietet bereits heute ein Werbeprodukt namens "Advanced Offers" an, das mithilfe von KI gezielte Rabatte von Händlern an Nutzer ausspielt, sobald diese einen Kauf tätigen. Das Unternehmen plant, dieses Angebot auszuweiten und auch Marken außerhalb seines Händlernetzwerks zugänglich zu machen, so dass die entsprechenden Anzeigen kanalübergreifend - auch im Web oder in SmartTVs - angezeigt werden können.Paypal betont, dass alle Nutzer die Möglichkeit erhalten sollen, der Datennutzung zu Werbezwecken zu widersprechen. Wie prominent die entsprechenden Buttons gestaltet werden, wird sich erst in Zukunft zeigen.