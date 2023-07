Wofür Deutsche Super-Apps nutzen

Auf die Frage, worauf Verbraucher bei der Nutzung einer Super-App achten, stehen für mehr als die Hälfte der Super-App-Nutzer (54 Prozent) Datenschutz und Sicherheit an erster Stelle.



Was ist eine Super-App?

54 Prozent der Super-App-Nutzer legen großen Wert auf Datenschutz

Wichtigste Vor- und Nachteile

Super-App-Interessenten: Datenschutzbedenken im Fokus

Eine neue Studie von der Such- und Vergleichsplattform für Unternehmenssoftware, GetApp , untersucht, ob und wie deutsche Verbraucher Super Apps nutzen und welche ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile dieser Plattform sind. Dafür wurden über 1000 Verbraucher in Deutschland gefragt.Die wichtigsten Erkenntnisse:Eine Super-App ist eine umfassende All-in-One-Anwendung, die ein breites Spektrum an Diensten und Funktionen in sich vereint. Anstatt mehrere einzelne Apps zu nutzen, können Nutzer mit einer Super-App verschiedene Aufgaben und Anforderungen direkt an einem zentralen Ort erledigen. Diese multifunktionalen Apps bieten oft eine Vielzahl von Funktionen wie soziale Netzwerke, Online-Shopping, Bankgeschäfte, Ticketbezahlung, Spiele, Musik und vieles mehr. Durch die Konzentration vieler Dienste in einer einzigen Anwendung sollen Nutzer ein bequemeres und effizienteres Nutzungserlebnis erfahren.Es scheint einige Verwirrung darüber zu geben, was genau eine Super-App ist und ob sie in Deutschland verfügbar ist. Die Umfrageergebnisse von GetApp zeigen, dass mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten angaben, weder das Konzept noch den Begriff der 'Super-App' zu kennen, bevor sie eine Definition erhielten. Lediglich 11 Prozent wussten genau, was Super Apps sind.Auf die Frage, ob Super Apps in Deutschland verfügbar sind, antworteten 47 Prozent der Befragten mit 'Nicht sicher', 44 Prozent mit 'Ja' und 9 Prozent mit 'Nein'. Von den Umfrageteilnehmern, die auf die Frage, ob Super Apps in Deutschland verfügbar sind, mit 'Ja' geantwortet haben, gaben 40 Prozent an, derzeit eine Super-App zu nutzen.Für Verwirrung sorgen Apps, die zwar mehrere Funktionen bieten, aber nicht als echte Super Apps, sondern eher als App-Ökosysteme betrachtet werden können. Manche Verbraucher würden diese Hybridlösung als Supper-App missverstehen. Ein Beispiel hierfür ist Apple, das verschiedene Apps wie ApplePay, AppleMusic und iMessage in einem gemeinsamen Ökosystem anbietet. Eine Super-App sollte Dienste wie Social Media, E-Commerce, Finanzen, Lebensmittel-Lieferdienste, Zahlungen, Transport sowie Gesundheits- und Versicherungsdienste umfassen.Bekannte Unternehmen wie Meta (ehemals Facebook), Google und Apple arbeiten daran, den Super-App-Status zu erreichen, stehen aber vor der Herausforderung, dass die meisten Apps die geforderte Bandbreite an Diensten noch nicht vollständig anbieten. Darüber hinaus erschweren strenge Datenschutzbestimmungen in der EU und Vorschriften für Finanzfunktionen die Entwicklung echter Super-Apps.Bequemlichkeit ist wahrscheinlich der größte Vorteil bei der Nutzung von Super Apps. Die Ergebnisse von GetApp zeigen, wie sehr die Super-App-Nutzer darauf angewiesen sind: 33 Prozent der Nutzer verwenden ihre Super App(s) 10 bis 19 Mal pro Tag, während 27 Prozent sie 1 bis 9 Mal pro Tag nutzen. Ein Viertel (25 Prozent) nutzt die Super Apps sogar mehr als 20 Mal täglich.Die Umfrage zeigt auch die drei wichtigsten Faktoren auf, auf die Verbraucher bei der Nutzung einer Super-App achten: Für mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) stehen Datenschutz und Sicherheit an erster Stelle, gefolgt von Preis und Erschwinglichkeit (40 Prozent) und der Verfügbarkeit von Diensten (37 Prozent).Bei den beliebtesten Diensten, die über Super Apps genutzt werden, liegen Social Media und Online-Shopping mit jeweils 44 Prozent Zustimmung gleichauf.Der wichtigste Vorteil von Super Apps ist die Zuverlässigkeit der Anbieter, die von beeindruckenden 64 Prozent der Befragten hervorgehoben wurde. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist für die Befragten eindeutig, dass sie weniger einzelne Apps auf ihrem Smartphone installieren müssen. Mit 60 Prozent lag dieser Faktor an zweiter Stelle.Demgegenüber nannten die Verbraucher die Abhängigkeit von der Technologie als größten Nachteil von Super Apps (60 Prozent), gefolgt von Bedenken hinsichtlich der Preisgabe persönlicher Informationen an die Anbieter (52 Prozent).Die Meinung der Interessenten in Bezug auf die Vorteile von Super Apps deckt sich zu einem großen Teil mit den Aussagen der Nutzer von Super Apps. Laut der GetApp-Umfrage gaben 69 Prozent der Super-App-Interessenten an, dass der Hauptgrund für ihr Interesse an Super Apps die Zeitersparnis ist, da sie mehrere Funktionen oder Dienste an einem Ort nutzen können. An zweiter Stelle folgt mit 53 Prozent die Bequemlichkeit, da mit Super Apps verschiedene Dienste genutzt werden können, ohne ständig die App wechseln zu müssen.Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass Super-App-Interessenten ähnliche Bedenken wie aktuelle Nutzer bezüglich der Nachteile von Super Apps haben. Für mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Befragten ist der größte negative Aspekt die mögliche Weitergabe persönlicher Daten an den Anbieter einer einzigen App. Weitere 44 Prozent stören sich an der Zentralisierung des Super-App-Modells, da bei technischen Problemen alle Dienste betroffen sein könnten.In einer zunehmend digitalen Gesellschaft suchen Nutzer nach komfortablen Lösungen, die komplexe Anwendungen überflüssig machen. Super Apps sind hier eine vielversprechende Antwort, die durch ihr klares Design und ihre Einfachheit überzeugen. Anstatt verschiedene Apps herunterzuladen und zu installieren, vereinen Super Apps alles, was man für den Alltag und darüber hinaus braucht, in einer einzigen Anwendung. Immerhin 27 Prozent aller Befragten sind davon überzeugt, dass Super Apps in Zukunft der Standard für die App-Nutzung sein werden, 35 Prozent glauben, dass sie genauso beliebt sein werden wie einzelne Apps.