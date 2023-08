Im Februar 2023 gab der Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS) für die gesamte PBS-Branche ein Umsatzplus von über 16 Prozent für 2022 bekannt. Demnach ist der Gesamtumsatz von 9,81 Milliarden Euro in 2021 auf 11,42 Milliarden Euro gestiegen. Nach Berechnungen des IFH Köln und der BBE Handelsberatung , die jährlich den "Branchenbericht PBS-Artikel" herausgeben, liegt der Branchen-Umsatz sogar bei 13,7 Milliarden Euro. Allerdings ist der große Umsatzsprung stark an die enorm gestiegenen Verbraucherpreise gekoppelt.Nach den Beschränkungen der Pandemie kehrten viele Arbeitende und SchülerInnen in die Büros beziehun