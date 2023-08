Prognose Onlinehandel 2030: Wie sich die ECommerce-Segmente entwickeln

16.08.2023 - Nach zwei "goldenen" Coronajahren hat die Wachstumslokomotive Onlinehandel 2022 ihre Zugkraft verloren. Kaum eine Warengruppe konnte an das Wachstum der Vorjahre anschließen. iBusiness zeigt in der aktualisierten Langzeit-Analyse, wie sich der deutsche E-Commerce in den kommenden Jahren entwickelt, welche Handelssegmente an ihre Sättigungsgrenze stoßen und welche wachsen.