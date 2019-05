Studie: Die besten Marktplätze für Händler

Bild: jg

(chart: Händlerbund)

Der weltweit größte Marktplatz Amazon erreicht dabei in der Gesamtwertung - entgegen aller Erwartungen - den vorletzten Platz. Ebay erreicht in Sachen Usability, Support und Kosten die meisten Punkte. Der Marktplatz Real , ehemals Hitmeister, kann bei der Fairness der Kunden am meisten punkten. Amazon besticht gegenüber den anderen Kandidaten in der wichtigsten Kategorie: dem Umsatz.Die befragten Online-Händler bewerteten fünf Marktplätze nach fünf Kriterien auf einer Skala von 1,0 "sehr gut" bis 5,0 "ungenügend". Während Ebay die Gesamtwertung mit Note 2,6 anführt, folgen Hood und Real mit der befriedigenden Note 3,1. Dahinter steht Amazon mit Note 3,3 und Rakuten mit 3,4. Die Einschätzungen beziehen sich auf die Sicht der Online-Händler, die die Handhabung (Usability), den Kundenservice bei Problemen (Support) oder den verzeichneten Umsatz bewerten. Auch die Fairness der Kunden, den der Marktplatz durch Transparenz von Bewertungen und Kommentaren beeinflussen kann, spielen in das Ranking hinein.Zuletzt werden die Händler aufgefordert, den bei Kunden beliebtesten Marktplatz zu benennen. Hier stehen bei fast allen Befragten (85 Prozent) entweder Ebay oder Amazon. Aus Kundensicht geht an Amazon offenbar kein Weg vorbei. Überraschend: Jeder zehnte Händler gibt an, privat nicht auf Marktplätzen einzukaufen. Viele Online-Händler bevorzugen den Online-Shop des Anbieter, um auf direktem Weg ihre Bestellung abzugeben.