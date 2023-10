Immer mehr Firmen wollen nachhaltig-arbeitende Agenturen

Fast zwei Drittel der Unternehmen betreiben eine aktive Nachhaltigkeitskommunikation, wobei für sie die Vermeidung von Green Washing eine hohe Priorität hat. Aktuell setzt ein Drittel der Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Kommunikationsagenturen voraus, dass diese nachhaltig agieren. 60 Prozent der Befragten prognostizieren in spätestens vier Jahren, Agenturen ohne Nachhaltigkeitsmanagement von Aufträgen auszuschließen.Das sind einige Ergebnisse der Studie GREEN MONITOR des Agenturverbandes GWA , in der der Status Quo beim Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen und bei der Zusammenarbeit mit Agenturen erhoben wurde. Die Studie umfasst 36 Seiten und hilft Agenturen, die Erwartungen von Auftraggebern in diesem Bereich besser zu verstehen, sich zukunftsfähig aufzustellen und neue Beratungs- und Dienstleistungsangebote zu erschließen.In Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen Innofact wurden 312 Entscheider*innen im Mid-Level auf Unternehmensseite befragt sowie Tiefeninterviews mit 26 Entscheider*innen aus neun Branchen geführt.Die Studie zeigt zudem, dass aus Sicht der Unternehmen Verbraucher*innen zwar Nachhaltigkeit einfordern, aber dies keine durchgängig belastbare Haltung ist. Die Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit hängen sowohl von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch von den Produktkategorien und Branchen ab.Für fast ein Drittel der Auftraggeber sind formale Nachweise zu Nachhaltigkeit bei Agenturen wie beispielsweise ISO-Normen wichtig. Unternehmen erwarten von Agenturen Nachhaltigkeit vor allem beim Büromanagement, Mobilität und Gebäudemanagement. Bisher wird das Nachhaltigkeitsmanagement von Agenturen besonders häufig anhand der externen Kommunikation beurteilt. Doch auch Agenturen stecken im Greenwashing-Dilemma. Die Darstellung als nachhaltig agierende Agentur ruft bei manchen Unternehmen Skepsis hervor und braucht den Nachweis.Generell können Agenturen auf vier Ebenen zeigen, inwiefern sie sich für Nachhaltigkeit engagieren und über das notwendige Know-how verfügen. Dazu zählen die Nachhaltigkeit der Agentur, der Dienstleistung, des Produkts bzw. der Lieferkette, die Kompetenz zur Nachhaltigkeitskommunikation und weitreichende Nachhaltigkeitsexpertise bezogen auf die Branchen der Kunden.