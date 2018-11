Studie: Deutsche sind unbesorgter beim Onlineshopping zu Weihnachten

29.11.18 Egal ob Spielzeug, Schuhe oder Schmuck - immer mehr Deutsche meiden beim Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke volle Innenstädte und kaufen online ein. Dabei treten Sicherheitsbedenken immer weiter in den Hintergrund, wie eine aktuelle Umfrage ziegt.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Im Vorjahresvergleich sind die Konsumenten zuversichtlichr geworden, was den fairen und sicheren Online-Einkauf angeht: Von 13 auf 23 Prozent stieg die Zahl derer, die sich keine Sorgen machen und damit die besten Onlinekunden darstellen.,

(chart: G Data)

Risiko der sichere Verbindung zu unsicheren Webseiten wird nicht erkannt

Die Teilnehmer der Umfrage legen zwar Wert auf eine sichere Webseiten-Verbindung, wiegen sich darüber hinaus jedoch in Sicherheit. Die deutschen IT-Security-Experten von G DATA befragten 1.000 Konsumenten zu ihrem Kaufverhalten. Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) hat beim Onlinekauf kaum Sicherheitsbedenken - ein Zuwachs um 10 Prozent im Vergleich zur Vorjahres-Umfrage.Besonders heikel: Statt sich um den Verlust wichtiger persönlicher Daten zu sorgen, haben die Konsumenten größere Angst davor, bestellte Produkte könnten nicht geliefert werden. 2017 war Datensicherheit die größte Sorge beim Onlineshopping, 2018 landet sie nur noch auf Platz drei.Drei Viertel der Befragten legen Wert auf eine sichere Verbindung zum Webshop ihrer Wahl. Dies ist ein guter erster Schritt, reiche laut G Data heutzutage aber nicht aus. Hinter einer sicheren Verbindung steckt längst nicht immer auch eine vertrauenswürdige Webseite. Wer bei seiner Datensicherheit also ausschließlich auf diesen Aspekt achtet, läuft Gefahr, auf unseriöse Onlineshops hereinzufallen. Dies sei nicht allen bewusst.Der Umfrage von G Data zufolge verwendet ein Drittel der Befragten nur ein Passwort für mehrere Webseiten - und macht sich dadurch besonders angreifbar. Gelangt die Kombination aus Nutzername, Mailadresse und Passwort einmal in die Hände von Cyberkriminellen, haben diese sofort Zugriff auf mehrere Nutzerkonten. Es sei deshalb besonders wichtig, individuelle Passwörter für unterschiedliche Webseiten zu vergeben.Für das G Data IT-Security-Barometer wurden 1.000 Internetnutzer aus Deutschland im November 2018 befragt. Die repräsentative Kurzumfrage führte die OmniQuest GmbH durch und umfasste vier Fragen.