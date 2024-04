Apple verkauft nur halb so viele Headsets wie erwartet

Natürlich sollte die Vision Pro das nächste große Ding für Apple werden, nachdem der Konzern es nun schon seit über 20 Jahren gewohnt ist, neue Produktkategorien definieren zu können. Nach dem iPod 2001 folgte 2007 das iPhone und so ging es weiter: mit iPad, Apple Watch und AirPods kamen Schlag auf Schlag immer neue Erfindungen auf den Markt, an denen sich die Konkurrenz messen lassen musste.



"Ist deine Smartwatch von Apple?"



"Nein."



"Na ja."



Das beste Image scheint die leicht monströs wirkende VR-Brille von Apple dagegen nicht zu haben. Zu teuer, zu klobig, diese Urteile haben sich wohl verfestigt, was nicht zuletzt an den weiter ausbleibenden A

Mitglied werden und kostenfrei lesen. Sie können diesen Artikel als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. Zusätzlich erhalten Sie ein Abrufkontingent für fünf Premium-Analysen plus eine weitere pro Kalendermonat kostenfrei. Kostenlos Registrieren Anmelden/Login