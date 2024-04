Von: Ulrich Manz , IFCC GmbH

Am: 24.04.2024

Zu: Das Ende des Webs: Wie KI das Datenproblem eskaliert

Hallo zusammen,



bislang ist bei jeder technologischen "Revolution" die Welt untergegangen.

Insofern tut ein Blick in die Vergangenheit gut.



Jeder technologische Strukturwandel hat die damaligen Geschäftsmodell disruptiert. Wir werden nicht die Apokalypse erleben, ganz im Gegenteil.

Lesen Sie mal das Buch von Lausen&Lausen "Die Untersuchung - Drei Jahre Ausnahmezustand: Ein wegweisendes Gespräch mit künstlicher Intelligenz."

Ich selbst habe mich via ChatGPT über den Entwicklungsstand des neuen Chips Taichi informiert. Durch geschicktes fragen können Sie von ChatGPT schnell falsche Antworten identifizieren. Zudem zeigt gerade das genannte Buch gut auf, das "Verschwörungstheorie" eher ein Kampfbegriff ist. Recht schnell kann aufgezeigt werden, was aus "früheren" scheinbar richtigen Aussagen tatsächlich geworden ist.

Übrigens, ich habe auch gelernt mit Müll-Informationen umzugehen. So häufig, wie Sie intendieren kommen sie auch nicht vor.