ProSiebenSat.1 produziert Inhalte für Facebook Watch

Als erster TV-Konzern in Europa hat ProSiebenSat.1 mit Facebook eine Partnerschaft für Facebook Watch geschlossen. Auf der Video-Plattform finden Nutzer künftig Video-Inhalte des Münchner Medienkonzerns, darunter Clips und Short Episodes von Formaten wie "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", "Galileo", "Late Night Berlin", "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Der Auftakt der Kooperation erfolgt rund um die neue Show "The Masked Singer", die am 27. Juni auf ProSieben startet.ProSiebenSat.1 will durch die Partnerschaft seine digitalen Reichweiten steigern und zusätzliche Erlöse im Content- und Produktionsgeschäft erzielen. Rund ein Jahr nach dem weltweiten Start von Watch verbringen laut Facebook mehr als 720 Millionen Menschen pro Monat und 140 Millionen Menschen pro Tag mindestens eine Minute auf Watch. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 26 Minuten.Neben aktuellen Video-Inhalte bietet ProSiebenSat.1 auch Archiv-Content auf Facebook Watch. Die Auswertung dieser Inhalte auf Facebook erfolgt über die Digital-Unit Studio71 . Außerdem produziert der Konzern exklusive Clips für Facebook Watch, wie etwa Backstage-Interviews. Weitere Inhalte wie Posts, Stories und Live-Streams laufen neben Facebook auch auf Instagram Eun-Kyung Park , Chief Digital Officer Entertainment ProSiebenSat.1: "Die Partnerschaft mit Facebook ist einzigartig in Europa und Startschuss für weitere Kooperationsmöglichkeiten. Mit eigens konfektionierten Inhalten übertragen wir unsere starken TV-Marken konsequent in zusätzliche digitale Welten und steigern unsere Reichweiten über den News Feed signifikant."In den USA kooperiert das amerikanische Department von Studio71 ebenfalls mit Facebook Watch und zeigt dort seine Influencer-Produktion "Fetch Me A Date" mit den Internet-Stars Jonathan Bennett und Dorothy Wang . Ähnliche Produktionen mit deutschen Creators von Studio71 sind auch für Deutschland vorgesehen.