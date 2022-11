E-Retailer der Jahres 2022 ist die Familie Weischer

Unter sieben erfolgreichen Shopeigner-Familien haben Sie es auf Platz eins geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Was ist besonders an der Familie Weischer?

Für unseren Branchen-Award 'E-Retailer des Jahres 2022' hatten wir zusammen mit dem BEVH e.V. in diesem Jahr erstmalig diejenigen E-Retailer gesucht, die den Wechsel von einer Generation zur nächsten am besten geschafft haben. Aus der Shortlist mit sieben erfolgreichen Shopeigner-Familien wählten die rund 100.000 NutzerInnen von Versandhausberater, ONEtoONE und iBusiness den Gewinner: Familie Weischer von BabyOne . Diese konnte sich im Experten-Voting in dem hochkompetent besetzten Feld der ERetailer-Familien deutlich durchsetzen.Jan Weischer: Schwierige Frage! Aus meiner Sicht i