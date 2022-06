BabyOne startet neue ECommerce-Plattform

Mobile-first und neue Omnichannel-Features

Der BabyOne -Onlineshop startete ursprünglich als digitales Schaufenster der stationären Geschäfte im Franchiseverbund. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" an den Online-Shop angebunden. Auf dieser Grundlage konnte BabyOne bereits ein Umsatzwachstum von 250 Prozent in zwei Jahren auf 42,2 Mio. Euro (2021) erreichen. Nun hat BabyOne seine Omnichannel-Strategie mit einer neuen ECommerce-Plattform ausgebaut.Werdende und junge Eltern nutzen das Online-Angebot von BabyOne vorwiegend mit mobilen Endgeräten, deutlich über 80 Prozent aller Zugriffe erfolgen via Smartphone. Der neue Online-Shop wurde daher konsequent mobile-first konzipiert. Die neuen Features spiegeln vor allem die Verknüpfung von online zu stationär wider: Schon auf der Produktliste werden den Usern die Verfügbarkeiten sowohl für eine reine Online-Bestellung als auch für die umliegenden Fachmärkte gezeigt. KundInnen können entsprechend wählen, ob sie die Produkte online bestellen, im Fachmarkt reservieren oder - wenn sie noch unsicher sind - einen persönlichen Beratungstermin im Fachmarkt vereinbaren wollen. Die Fachberatung stellt der neue Online-Shop über deutlich ausgeweiteten Ratgeber-Content sowie den Live-Chat sicher, der mit BeraterInnen aus den Fachmärkten besetzt ist.Die neue BabyOne E-Commerce-Plattform läuft auf Basis der Shopsoftware Shopware 6 , die Implementierung dauerte weniger als ein Jahr. Gestartet mit einem kleinen Team von vier Mitarbeitenden aus E-Commerce und IT, ist nun ein 25-köpfiges Team unter der Doppelspitze von E-Com-Chefin Sabrina Mertens und IT-Director Fabian Haustein an dem Projekt beteiligt, sowie weitere Dienstleister und Partnern.