Handelskammer Hamburg startet ersten Metaverse-Ausbildungsgang

Inhalte der Ausbildung bei der Handelskammer Hamburg für den "GestalterIn für immersive Medien" sind 3D-Modeling, 3D-Animation, Shading, Texturing, 3D-Audio, Entwickeln mit Autoren- und Entwicklungstools wie Unity und Unreal, Streaming, Kundenberatung und Projektmanagement.Die ausgebildeten Fachkräfte sollen in Unternehmen der Produktion immersiver Medien arbeiten wie Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und 360-Grad-Video). Sie sollen Teil werden der Teams in Produktionsbetrieben der audiovisuellen Medien genauso wie in Broadcasting Enterprises zum Beispiel in Fernsehanstalten, in Werbeagenturen, in der Games-Branche oder in Unternehmen mit großen Marketing- und Werbebudgets.Die dreijährige duale Ausbildung GestalterIn für immersive Medien wird zunächst als Monoberuf, also ohne Differenzierungsmöglichkeiten in Fachrichtungen oder Wahlmodule, aufgesetzt, um bei geringeren Ausbildungszahlen eine einheitliche Struktur vorzugeben. Der Beruf soll ab August 2023 bundesweit ausgebildet werden.