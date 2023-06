Handeln, bevor der Gremlin in den Pool gefallen ist

Dominik Grollmann, Analyst iBusiness

Gremlins sind gruselig - und Datensilos auch. Wobei man zugeben muss, dass der ganz große Horror doch eher als Mythos existiert: Das Unternehmen, in dem aufgrund falscher oder unbekannter Daten existenzbedrohende Fehlentscheidungen getroffen werden, weil das Management den Überblick verloren hat. Und wenn es tatsächlich solch Beispiele gäbe, wäre es die Frage, ob eher das Management oder die Datensilos ursächlich waren. Denn in der Praxis wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen schon ungefähr, wo die Fehler schlummern.Was dagegen tatsächlich ein häufiges Problem ist, ist die schleichende Erlahmung der IT-Prozesse. Immer mehr Handarbeit ist nötig, immer mehr Workarounds werden erfunden, um Daten von einer Anwendung in die andere zu bringen. Immer mehr Updates werden aufgeschoben, weil sie eine solche Menge an Implikationen mit sich bringen, dass sie kaum noch im Tagesgeschäft zu erledigen sind.Ist es erst einmal so weit, lassen sich auch kaum noch neue Software oder Prozesse einführen. Bei der Planung stellt sich dann heraus, dass es mit der Installation der schönen neuen Lösung gar nicht getan ist. Das Problem sitzt tiefer, weil die Applikation gar nicht an die notwendigen Daten kommt. Das Projekt wird teurer, die Umsetzung verzögert sich und das eigentliche Problem kann sich sogar noch verschlimmern, wenn wieder nur ein Patch entwickelt wird, eine weitere proprietäre Lösung, mit der sich für den Moment arbeiten lässt.Wie immer in solchen Szenarien gilt: Je früher das Problem adressiert wird, desto leichter lässt es sich beheben. Deswegen: Wachsam bleiben! Denn wenn ein Gremlin erst einmal in den Pool fällt, wird man ihn kaum noch los.