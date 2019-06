Infografik: So nutzen Deutsche Whatsapp

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

(chart: Tyntec)

Der Messaging Dienst ist bei allen Altersgruppen durchgängig beliebt. Spitzenreiter ist dabei die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Hier geben ganze 97,5 Prozent an, Whatsapp regelmäßig zu nutzen. Innerhalb der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt die Quote bei 92,7 Prozent. Und selbst in der Gruppe der 50- bis 69-Jährigen, der Digital Immigrants also, ist die Anzahl der Whatsapp-Nutzer nur geringfügig niedriger. Hier sind vier von fünf Befragten auf Whatsapp aktiv (78,6 Prozent). Das ist das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact unter über 1.000 Deutschen im Alter von 18 bis 69 Jahren. Im Auftrag des Telekommunikations- und API-Anbieter Tyntec wurde das Nutzungsverhalten im Zusammenhang mit WhatsApp untersucht.Doch die Studie zeigt auch: Nutzer wollen Whatsapp noch viel stärker nutzen und wünschen sich weitere Einsatzmöglichkeiten. Demnach würde jeder Zweite gern, Versandbestätigungen und Sendungsverfolgungen sowie Terminvereinbarungen beim Arzt, in der Bank oder im Bürgerbüro über Whatsapp abwickeln. Auch weitere Funktionen wie Restaurantreservierungen (45,3 Prozent), Terminerinnerungen (43,1 Prozent), Kundenservice-Funktionen (38,6 Prozent), der Ticketkauf (26,7 Prozent) oder personalisierte Angebote und Informationen über spezielle Preise über Whatsapp liegen hoch im Kurs.Dass all das in der Realität schon möglich ist, wissen jedoch nur wenige. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, bisher nichts von dieser Form der Kommunikation mit Unternehmen gewusst zu haben. Lediglich 35,6 Prozent haben bisher mit einem kommerziellen Zweck über WhatsApp kommuniziert. Von denjenigen, die WhatsApp in der Kommunikation mit Unternehmen bereits in Anspruch genommen haben, sind 72,6 Prozent sehr zufrieden und würden es jederzeit wieder nutzen. 20,4 Prozent geben an, dass ihr Anliegen zufriedenstellend geklärt werden konnte.Zur Umfrage: Im Mai 2019 wurde in einer repräsentativen Umfrage 1001 Deutsche (482 Männer und 519 Frauen) im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt. 19 Prozent der Befragten waren 18 bis 29 Jahre alt. 41,3 Prozent waren 30 bis 49 Jahre alt und 39,8 Prozent waren zwischen 50 und 69 Jahre.