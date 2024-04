Chinas E-Commerce wächst wieder schneller (dominiert aber nicht die Welt)

E-Commerce in China

ECommerce-Umsätze laut Hochrechnung nach Ländern in China, USA, Deutschland, UK, Südkorea, Japan, Indien und Indonesien (Grafik: Statista/ECDB)

Nach einem - durch die verfehlte chinesische Coronapolitik bedingten schwachen Jahr 2022 wächst der E-Commerce in China laut EMarketer nun wieder schneller. Ein Plus von 9,3 Prozent soll es 2023 gewesen sein. Für die folgenden Jahre bis 2027 rechnen die Marktforscher mit leicht sinkenden Wachstumsraten, die sich bis 2027 auf 6,5 Prozent abschwächen. Im Jahr 2024 wird die Drei-Billionen-Marke überschritten - das ist deutlich mehr, als der ECommerce-Markt der westlichen Volkswirtschaften zusammengenommen.Die USA als größte Volkswirtschaft der Welt erreichen in den Hochrechnungen von eCommerceDB/Statista mit 981 Milliarden US-Dollar nicht einmal die Hälfte des chinesischen Umsatzes und liegen dennoch mit großem Abstand vor dem Rest der Welt:Der Grund für die Größe des chinesischen Onlinehandels liegt begründet in der Struktur des riesigen Landes und des Handels. Außerhalb der Millionenmetropolen existiert keine Einzelhandelsstruktur, wie wir sie beispielsweise in Deutschland kennen. Zudem sind die personalintensiven KEP- und Zustelldienste äußerst billig, Porto ist zudem vom chinesischen Staat subventioniert. Das führt dazu, dass der ECommerce-Anteil am chinesischen Handelsmarkt aktuell bei 46 Prozent liegt und bis zum Jahr 2027 auf 52 Prozent wachsen wird. Zum Vergleich: In den USA liegt der ECommerce-Anteil bei 15,6 Prozent, in Deutschland bei knapp 11 Prozent.Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich: Zusammen mit der hohen chinesischen Bevölkerungszahl relativieren sich die Zahlen also. Das eigentlich Learning daraus: In China kaufen viel mehr Menschen online als in anderen Ländern. Sowohl absolut als auch anteilig. Weil die Märkte eben anders funktionieren.