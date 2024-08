Keine Lust auf Offline-Shopping: Das sind die Herausforderungen im Einzelhandel

Crosschannel-Handel

Einkaufsradio weckt gemischte Gefühle

600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden in der Studie des Hamburger Marktforschungsinstituts MediaAnalyzer gefragt, was ihrer Meinung nach der Hauptgrund für den schwächelnden Einzelhandel wäre. Ganze 42 Prozent der befragten Personen gaben an, dass der Hauptgrund die hohen Preise sind. 33 Prozent nannten den Online-Handel als Ursache. Jeweils 23 Prozent sagten, dass die Auswahl im Geschäft zu klein sei und dass Menschen aus Gründen der Bequemlichkeit nicht mehr so viel vor Ort einkaufen gehen."Die Menschen haben immer weniger Zeit und es ist bequemer, online zu shoppen, da dies immer einfacher wird. Die Beratung wird durch Kundenbewertungen und -erfahrungen ersetzt", erläutert beispielsweise ein Teilnehmer der Studie.Was kann getan werden, um Abhilfe zu schaffen und den Einzelhandel zu stärken? Als Antwort wurde hier am häufigsten eine Erweiterung der Angebote (51 Prozent) sowie eine größere Produktauswahl (44 Prozent) genannt. 44 Prozent der Befragten nannten unfreundliche MitarbeiterInnen und unzureichende Beratung (37 Prozent) als verbesserungsfähige Faktoren im Einzelhandel. 42 Prozent denken, dass eine kostenlose Lieferung das Shoppen vor Ort attraktiver machen würde. Auch das Einkaufserlebnis spielt für 29 Prozent eine größere Rolle, denn sie wünschen sich attraktivere Läden. 24 Prozent sind der Meinung, dass der Einzelhandel gestärkt werden kann, wenn Geschäfte auch am Sonntag öffnen.Besonders für die jüngere Zielgruppe der 16- bis 39-Jährigen sind eine größere Auswahl und mehr Angebote die wichtigsten Anknüpfungspunkte für Verbesserungen im Einzelhandel. Bei den Älteren hingegen spielt dies eine nicht so große Rolle. Auch Frauen finden im Vergleich zu Männern eine umfangreichere Auswahl an Produkten und Angeboten wichtiger.Abschließend wurden die ProbandInnen noch zu ihrer Meinung zum Einkaufsradio in Geschäften gefragt. Hier zeigt sich ein gemischtes Bild: Während 33 Prozent der Befragten angaben, die Musik im Einkaufsradio als angenehm zu empfinden und 23 Prozent die Hinweise auf Angebote positiv hervorhoben, sagten 42 Prozent, dass sie die Musik ausblenden würden. 25 Prozent möchten sogar lieber in Ruhe einkaufen.