Gut acht von zehn Deutschen kaufen bei Amazon

31.10.2019 Amazon ist mit Abstand Deutschlands beliebteste Online-Shopping-Plattform: In einer Umfrage gaben 84 Prozent der Deutschen an, bei Amazon eingekauft zu haben. Im Vergleich wurde der zweitpopulärste Onlineshop Ebay von 47 Prozent der deutschen Verbraucher genutzt - und liegt damit stolze 37 Prozentpunkte hinter dem US-Giganten zurück.

Was die Prime-Mitgliedschaften betrifft, haben ein Drittel (33 Prozent) der Deutschen diese abonniert; bei den 25- bis 34-Jährigen steigt der Prozentsatz sogar auf 53 Prozent. Interessanterweise waren in der Vergangenheit 16 Prozent der Verbraucher bereits Prime-Nutzer, haben ihre Mitgliedschaft in der Zwischenzeit jedoch gekündigt. Trotz der Popularität Amazons machen die Deutschen im europäischen Vergleich relativ wenig Nutzen von der Prime-Mitgliedschaft. In Italien sind beispielsweise 42 Prozent der Befragten Prime-Kunde, gefolgt von 41 Prozent der Spanier und 39 Prozent der Briten.Die Mintel -Umfrage zeigt zudem, dass Amazon auch inländische Versandhändler wie Otto, Bonprix, Baur und Heinrich Heine in den Schatten stellt: So shoppten jeweils ein Viertel (25 Prozent) der deutschen Konsumenten auf den entsprechenden Unternehmensseiten.