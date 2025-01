Bild: Dmexco Am 8./9. Oktober 2025 wird die Dmexco in Singapur debütieren.

Messen

Expansion: Dmexco geht nach Singapur

10.01.2025 - Zum ersten Mal wird es auch eine Dmexco Asia geben. Drei Wochen nach der Messe in Köln, die am 17. und 18. September 2025 stattfindet, startet der Ableger in Singapur eine ebenfalls zweitägige Veranstaltung.