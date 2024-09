Valtech holt David Toma ins Management

Agenturen

Toma soll in seiner neuen Rolle bei Vatltech Unternehmen in der Entwicklung von "Experience Innovations" und digitale Lösungen unterstützen. Dabei wird er sich anfänglich auf die zwei Fokus-Branchen von Valtech in der DACH-Region, Automotive und Mobility sowie B2B Manufacturing, konzentrieren, in denen er über einschlägige Branchenerfahrung verfügt.Toma verfügt über langjährige Erfahrung, sowohl auf Agentur- als auch auf der Beraterseite. So bringt er über 18 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Strategie- und Consulting-Teams mit und hatte mehrere Führungspositionen bei R/GA, Accenture, und Ernst & Young (EY) inne. "Das macht ihn zur perfekten Ergänzung für das Team, das wir gerade aufbauen. Seine Fähigkeit, die Geschäftsstrategien unserer Kunden in innovative Lösungen mit starken kommerziellen Ergebnissen umzusetzen, ist etwas, wonach unsere KundInnen heute verlangen", kommentiert Matt Redman , Senior Vice President Strategy Europe bei Valtech. "Die DACH-Region ist für uns ein wichtiger Wachstumsmarkt und wir freuen uns, David als Leitung des Strategy and Consulting Teams mit an Bord zu haben."