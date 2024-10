So wird Giropay abgewickelt

Ende Dezember ist Schluss

Die Paydirekt GmbH wird Giropay, das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen, zum 31.12.2024 einstellen. Dies haben die Paydirekt-Anteilseigner in einer Gesellschafterversammlung beschlossen. Schon seit September ist kein Onboarding mehr möglich.Aber Zahlungen über Giropay sind bis Jahresende weiterhin in teilnehmenden Online-Shops möglich. "Ansprüche von Kundinnen und Kunden, die sich aus einem Kauf ergeben, werden auch nach Einstellung des Verfahrens erfüllt", so der Betreiber.Nach dem 31.12.2024 können keinemehr über Giropay abgewickelt werden. Um eine nahtlose Kaufabwicklung sicherzustellen, sollte das Giropay-Logo bis spätestens zum Jahresende sowohl aus allen Werbemitteln als auch aus den angebotenen Zahlungsmethoden imentfernt werden. Außerdem muß Giropay als Zahlart deaktiviert werden, sofern das nicht ohnehin der Payment-Service-Provider (PSP) erledigt.Wermit Giropay abwickelt beziehungsweise Oneklick als Bezahllösung anbietet, muss seiner Kundschaft rechtzeitig mitteilen, dass eine alternative Zahlart hinterlegt werden muss, weil Giropay abgeschaltet wird.werden über Giropay bis 31.01.2025 abgewickelt. Kosten für Refunds fallen ab dem 01.01.2025 nicht mehr an. Ab dem 01.02.2025 ist die Erstattung der Refunds ausschließlich per Überweisung direkt von Onlineshop zu Kaufendem ohne die Einbeziehung von Giropay möglich. Dassteht bis 28.02.2025 zur Verfügung. Solange haben Onlineshops auf dieim Händler-Portal Zugriff.Onlineshops und beauftragte Agenturen können sichbis Jahresende 2024 an die Servicemitarbeitenden wenden (Telefon (069) 247 538 2223 von 10 bis 13 Uhr) oder per E-Mail (haendler@giropay.de)Die Paydirekt GmbH als Anbieterin des Giropay-Zahlverfahrens wird im Laufe des Jahres 2025 abgewickelt.