Amazon will das All mit Satelliten vollschießen

05.04.2019 Online-Konzern Amazon will über 3.200 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn schießen, berichtet Geekwire - dieses Satelliten-Netzwerk soll für weltweiten Internetempfang auch in bislang unerschlossenen Regionen sorgen. Die Kosten für das 'Project Kuiper' liegen in Milliardenhöhe, ebenso aber auch das Geschäftspotenzial, wenn die Satelliten kommerziell vermarktet werden. Amazon ist nicht der einzige Großkonzern, der die Welt mit Internet versorgen möchte: Google hat unter anderem sein Ballon-basiertes Projekt Loon, Facebook möchte ebenfalls noch dieses Jahr einen Satelliten ins All bringen. Auf Raumfahrt setzt auch SpaxeX , das Weltraumreise-Unternehmen von Elon Musk