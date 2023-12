Ab 17. Dezember gültig: Das Whistleblower-Gesetz für alle ab 50 Mitarbeiter

Am 2. Juli 2023 ist nach der europarechtlichen Umsetzungsfrist das Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz - HinSchG) in Deutschland in Kraft getreten. Dieses Whistleblowergesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen (hinweisgebende Personen).Also diejenigen, die auf Missstände, wie bspw. Ethik-, Compliance- und Gesetzesverstößen im Unternehmen hinweisen, etwa aus d