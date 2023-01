Neue Gesetze: Das ändert sich 2023 für Shopbetreiber

HANDLUNGSRELEVANZ

Änderung des Elektrogesetz

Auch in diesem Jahr wird es nicht ruhiger für Onlinehändler. Es kommen zahlreiche gesetzliche Änderungen auf ECommerce-Treibende zu, und diese werden weiterhin Abmahnanwälte auf den Plan rufen. Das kann teuer werden - und Existenzen bedrohen. Dabei lassen sich rechtliche Fehler in Onlineshops vermeiden. Zudem häufig sind immer wieder die gleichen Verstöße, abgemahnt zu werden. Die gute Nachricht: Die Zahl der Abmahnungen ist laut Trusted Shops rückläufig. Damit dies so bleibt, müssen Onlineshops die neuen ECommerce-Rechtsfallen 2023 im Auge behalten:In der Vergangenheit