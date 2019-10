Smart City Index: Diese Städte liegen bei der Digitalisierung vorne

Der Digitalverband Bitkom will mit dem Digital-Ranking abbilden, wie 81 deutsche Großstädte (mit mehr als 100.000 Einwohnern) mit der Digitalisierung voran kommen. Die Experten von Bitkom Research erfassten für den 'Smart City Index' 7.800 Datenpunkte und analysierten die Städte anhand von fünf Kategorien: Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie/Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Für jede Stadt wurden 96 Einzelindikatoren untersucht, von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit.Die Top 10 in alphabetischer Reihenfolge sind:Das vollständige Ranking wird im Vorfeld der Smart Country Convention am 15. Oktober 2019 veröffentlicht. "Zwischen den digitalen Vorreitern und Nachzüglern unter den Städten liegen Welten", fasst Bitkom-Präsident Achim Berg die Ergebnisse zusammen. "Der Spitzenreiter erreicht knapp 80 von maximal 100 Punkten, die Rote Laterne vergaben wir bei rund 20 Punkten." Bitkom will den Städten mit dieser Untersuchung eine Vergleichsgrundlage für ihre eigenen digitalen Aktivitäten geben, Erfolgsbeispiele aufzeigen und sie so unterstützen.Um die Digitalisierung von Städten und Regionen dreht sich alles bei der Smart Country Convention , die vom 22. bis 24. Oktober 2019 in Berlin stattfindet und zu der mehr als 15.000 Teilnehmer erwartet werden. Dabei geht es um die digitale Verwaltung und um die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Sicherheit, Abfall, Wasser, Bildung, Gesundheit und Wohnen.