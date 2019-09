Mobilcom-Debitel erklärt Senioren die Digitalisierung

27.09.2019 Reife Zielgruppe im Visier: Der Mobilfunker will Senioren die Scheu vor dem Smartphone und der Digitalisierung nehmen und nutzt den "Tag der älteren Menschen" am 1. Oktober für eine bundesweite Beratungsaktion.

Der Mobilfunkanbieter Mobilcom-Debitel arbeitet für die Aktion im Rahmen der Initiative "Digital dabei!" mit Emporia Telecom zusammen, österreichischer Spezialist für Senioren-Smartphones. Laut einer Studie der Deutschen Seniorenliga im Auftrag von Emporia wollen immer mehr ältere Menschen ein Smartphone für den täglichen Kontakt zu Familie und Freunden nutzen. Doch viele kennen sich mit Fachbegriffen wie 5G, Display, Triple Cam, IoS, Android, App nicht mehr aus und haben Sorge, den Anschluss zu verpassen.Am 1. Oktober können Senioren bundesweit in den Mobilcom-Debitel-Shops ihre Fragen loswerden und sich von den Beratern vor Ort auf den aktuellen Stand der Informationen - und der passenden Produkte - bringen lassen. "Wir wollen mit unserer groß angelegten Aktion allen älteren Menschen am 1. Oktober eine Anlaufstelle bieten, die ihnen die drängendsten Fragen zu den Themen der Digitalisierung rund um Smartphone, Tablet PC oder digitales Fernsehen so kompetent und zielgruppenkonform erklärt, dass sie mit einem echten Mehrwert und Wissensvorsprung wieder nach Hause gehen", versichert Susanne Boldt , Projektleiterin der Initative "Digital dabei!" bei Mobilcom-Debitel.Das Beratungsangebot für Senioren soll in den kommenden Wochen weiter ausgebaut werden. Der "Tag der älteren Menschen" ist übrigens keine Marketing-Erfindung, sondern wurde 1990 durch die UNO initiiert. Damit sollen die Leistungen der Älteren und der Gewinn, den sie für das gesellschaftliche Zusammenleben darstellen, gewürdigt werden.