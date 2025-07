Trend-Report: So geht Marketingintegration in 2026

Der Hype-Check: Was von der KI-Revolution übrig blieb

Marketingintegration lässt sich in 2025 kaum um den Paukenschlag der großen Sprachmodelle und lernenden Algorithmen herumdenken. Im November feiert die Welt drei Jahre enthusiastischen KI-Taumel, dann jährt sich die Veröffentlichung von ChatGPT vom 23. November 2022. Was bedeutet das für Marketingintegration? Bevor Entscheider sich mit dieser Problematik befassen, lohnt es sich, über eine andere Frage zu grübeln: Was ist vom großen KI-Hype der Anfangstage übrig geblieben? Darüber scheiden sich die biologischen Intelligenzen.Gemessen am Hype der Anfangsphase seien die realen Konsequen