Deutsche befürchten keinen Liefer-Gau zu Weihnachten 

Die Mehrheit shoppt Weihnachtsgeschenke im Dezember

Geringe Zahlungsbereitschaft für Liefergarantien rechtzeitig zum Fest

Obwohl in vielen Medien massiv vor Lieferengpässen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft gewarnt wird, sind deutsche VerbraucherInnen hinsichtlich des Geschenkeeinkaufs noch sehr entspannt. Das zeigt eine Umfrage unter 2.184 Erwachsenen über 18 Jahren aus Deutschland, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von ParcelLab durchgeführt hat.Laut der Umfrage macht sich aktuell nur jeder zehnte Verbraucher "sehr große" oder "ziemliche Sorgen", dass Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr nicht rechtzeitig geliefert werden. Demgegenüber haben 51 Prozent der Befragten wenig bis überhaupt keine Bedenken, dass der Paketbote mit ihren Online-Bestellungen rechtzeitig vor Heiligabend an der Haustür klingelt.Auch im Web lassen sich die deutschen VerbraucherInnen mit ihrem Geschenkeeinkauf Zeit. Bis Halloween hatten nur sieben von 100 Befragten ihre kompletten Weihnachtseinkäufe bereits erledigt. Weitere 16 Prozent wollen spätestens am Black Friday und Cyber Monday alle Präsente eingekauft haben. Demgegenüber plant mehr als jeder dritte Verbraucher in Deutschland, die Weihnachtseinkäufe im Verlauf des Dezembers zu tätigen. Zwei Prozent zählen sich auch in diesem Jahr zu Last-Minute-Shoppern, die erst am oder nach dem 23. Dezember so richtig aktiv werden.Auf die Frage, wie sich die Einkaufsgewohnheiten der VerbraucherInnen gegenüber dem Vorjahr verändert haben, zeigt sich: 13 Prozent wollen "erheblich" oder "ein wenig" mehr online einkaufen als im vergangenen Jahr. Jeder und jede dritte Befragte behält sein Einkaufsverhalten vom Vorjahr bei. Und immerhin acht Prozent gaben an, weniger häufig als 2020 im Online-Handel auf Geschenkejagd gehen zu wollen.Höhere Zustellkosten bezahlen für garantierte Liefertermine wollen die meisten Deutschen nicht, nur 12 Prozent der Befragten signalisieren daran Interesse. Elf Prozent würden einen Aufschlag bezahlen, wenn sie dann selbst entscheiden könnten, welcher Zusteller an ihrer Tür klingelt. Und fast ein Drittel der Verbraucher gab an, lieber länger auf ein Paket zu warten, wenn dafür der exakte Liefertermin bekannt wäre und kein Extrazuschlag fällig wird.