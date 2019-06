Digitale Transformation macht Mitarbeiter zufriedener

Mitarbeiter sorgen sich mehr um Veränderungen als um Maschinen

31 Prozent sind besorgt darüber, neue Fähigkeiten erlernen zu müssen und 28 Prozent sorgen sich, dass sich die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit ausführen, verändern wird.



Nur 17 Prozent sorgen sich um den Verlust ihres Arbeitsplatzes.



Mitarbeiter in hochgradig digitalisierten Unternehmen sagen, dass sie von der Schaffung neuer Arbeitsplätze profitieren (42 Prozent). In weniger automatisierten Unternehmen sind es dagegen nur 23 Prozent.



86 Prozent sehen KI-Technologien als die Zukunft der Arbeit.



16 Prozent befürchten, Befehle von einer Maschine annehmen zu müssen.

Mitarbeiter wollen digitale Skills erlernen und verbessern

66 Prozent der Mitarbeiter wollen digitale Fähigkeiten erlernen oder verbessern.



15 Prozent sagen, dass ihr Job fortgeschrittene digitale Fähigkeiten erfordert.



75 Prozent glauben, dass sie bereits über die erforderlichen digitalen Fähigkeiten verfügen, um ihre Arbeit gut zu erledigen.



Nur 18 Prozent finden die Anpassung an digitalisierte Arbeitsprozesse schwierig.

Gesteigerter finanzieller Erfolg

55 Prozent der Mitarbeiter in hoch automatisierten Unternehmen sehen eine höhere Rentabilität als ihre Wettbewerber, verglichen mit nur 31 Prozent in weniger automatisierten Unternehmen.



In hoch automatisierten Unternehmen sehen 21 Prozent eine "viel höhere" Profitabilität gegenüber 5 Prozent in anderen Unternehmen.



36 Prozent der hoch automatisierten Unternehmen geben an, dass sie ihre finanziellen Ziele übertroffen haben, gegenüber nur 16 Prozent der anderen Unternehmen.

Eine Studie von ServiceNow zeigt, dass Unternehmen, die auf Automatisierung am Arbeitsplatz setzen, zufriedenere Mitarbeiter haben. Durch Automatisierung haben europäische Firmen eine höhere Zufriedenheit bei der Arbeit (62 Prozent), bessere Kundenzufriedenheit (71 Prozent), eine höhere Produktivität (72 Prozent) und mehr Zeit für Kreativität (62 Prozent) erreicht. Zwei Drittel der Studienteilnehmer sagen, dass die Automatisierung des Arbeitsplatzes die finanzielle Leistungsfähigkeit ihrer Organisation verbessert habe, und fast die Hälfte glaubt, dass sie von der Schaffung von Arbeitsplätzen profitiert habe.Wenn es um die sogenannte "Digitalisierungsangst geht" bringt die Studie gute Neuigkeiten: über 80 Prozent der befragten Arbeitnehmer in Deutschland haben keine Sorgen mehr, dass Automatisierung ihre Arbeitsplätze überflüssig machen könne. Noch weniger besorgt sind laut der Studie Mitarbeiter in den Niederlanden (14 Prozent) und in Frankreich (13 Prozent).Laut den Befragten ermöglicht die Digitalisierung die Automatisierung von manuellen, administrativen Aufgaben, wovon Mitarbeiter profitieren: Sie verbessern ihre Aufstiegschancen (64 Prozent) und verbringen mehr Zeit mit sinnvoller Arbeit. Doch weniger als jedes dritte (27 Prozent) der untersuchten Unternehmen haben ihre Arbeitsprozesse bereits automatisiert, so dass über zwei Drittel der Arbeitsprozesse immer noch aufwendig per Hand bearbeitet werden.Die "Angst vor Maschinen" ist viel diskutiert, doch die befragten Mitarbeiter sorgen sich eher um Veränderungen als um Roboter, die Jobs wegnehmen:Mitarbeiter in "hoch automatisierten" Unternehmen berichten mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass ihre Unternehmen ein hohes Umsatzwachstum aufweisen, finanzielle Ziele übertreffen und viel profitabler sind als Wettbewerber.