Internationale SEO-Umfrage startet in 23 Ländern

03.11.2022 WhitePress startet eine internationale Studie zu Content Marketing und SEO. Die Umfrage richtet sich an SEO-Spezialisten, Content Marketer und Marketing Manager. Die Studie startet gleichzeitig in 23 Ländern.

Die Umfrage läuft im November, die Auswertung soll Anfang Januar 2023 erscheinen. Sie soll MarketingexpertInnen Einblicke geben in die SEO-Praktiken auf den jeweiligen Märkten sowie verschiedene Strategien und Trends in Bezug auf Inhalt, Linkbuilding und SEO-Tools vergleichen.Die Umfrage ist anonym und richtet sich an SEO-SpezialistInnen, Content MarketerInnen und Marketing ManagerInnen, die in Agenturen und Marketing-Abteilungen in Unternehmen oder freiberuflich tätig sind. Für jede angeschlossene Umfrage spendet WhitePress einen Euro an den WWF