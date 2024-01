Susan Rönisch, Analystin iBusiness

Zukunft der Agenturen

08.01.2024 - Tools rund um Künstliche Intelligenz werden die Agenturarbeit in Zukunft verändern. So werden algorithmengetriebene Kommunikationswerkzeuge in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass in Agenturen weniger gebaut als beraten, weniger konzipiert als erklärt, weniger Tagesgeschäft als Strategie verkauft wird.