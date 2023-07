Fast jedes zweite Unternehmen verkennt Potenzial der Silver Worker

06.07.2023 - Obwohl der demografische Wandel in Deutschland für ältere Arbeitnehmende spricht, ergreifen Unternehmen kaum Maßnahmen, um diese Mitarbeitenden länger im Unternehmen zu halten.

Bild: Pexels / Pixabay .com

Die Deutschen werden immer älter - und damit auch die Arbeitnehmenden. Wie verändert der demografische Wandel die Unternehmenslandschaft? Und was tun Organisationen, um ältere Beschäftigte länger im Beruf zu halten? Das verrät die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung.



Durchschnittlich 39 Prozent der Belegschaft in deutschen Unternehmen sind aktuell älter als 50 Jahre - Tendenz steigend. Zwar gehen die sogenannten "Babyboomer" (geboren 1946-1964) bald in den Ruhestand. Aufgrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels erwägt die Politik allerdings eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Der A