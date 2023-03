Für GründerInnen sind Soziale Netzwerke das wichtigste Tool

Domain-Host und Webhost GoDaddy hat eine Gen-Z-Studie erstellt. Die zentrale Erkenntnis: Die sozialen Medien spielen für UnternehmerInnen in dieser Altersgruppe weiterhin eine zentrale Rolle.Soziale Netzwerke fungieren in der Gründungsphase für deutsche GründerInnen als eine Art Inkubator: Mehr als jeder dritte Gen-Z-Entrepreneur (36 Prozent) hat die ersten Schritte mit seinem Business auf Instagram oder TikTok gemacht und sein Unternehmen dort aufgebaut. 31 Prozent der Befragten nutzen Social Media vor allem für den Aufbau ihrer Marke sowie die Kommunikation mit der jeweiligen Community.Bei der Umsetzung ihres Contents bestätigen die Befragten ein gängiges Klischee: 39 Prozent streben nach einer klaren Positionierung und einer starken Meinung, wohingegen nur für einen kleinen Anteil die Relevanz der Inhalte (25 Prozent) bzw. die Performance des Contents (21 Prozent) Priorität genießen. Werte und Haltung sind also wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg.In der Kreation von Inhalten sind für 49 Prozent der Befragten ansprechende Texte sowie für 43 Prozent der Befragten gutes Bild- und Grafikmaterial am wichtigsten. Entsprechend sind Design-Lösungen die beliebtesten externen Tools unter den jungen GründerInnen (43 Prozent), gefolgt von gemeinsamen Laufwerken (41 Prozent) und Konferenzsystemen (40 Prozent).