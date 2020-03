Bericht: Google Duplex soll bald in Deutschland starten

06.03.2020 Google bereitet offenbar den Start seinen smarten Assistenten Duplex in Deutschland vor.

Wie das IT-Portal t3n berichtet, informiert das Unternehmen Website-Betreiber darüber, dass ein neuer Crawler im Web unterwegs sei. Dieser habe nichts mit dem Suchranking zu tun, sondern "versuche nur, zu lernen, wie die Formularanwendungen funktionieren". Für t3n ein klarer Hinweis darauf, dass der im November 2019 in den USA gestartete Dienst bald auch in Deutschland eingeführt werden soll. Google Duplex ist ein Assistenten-Dienst, der auf Zuruf beispielsweise Termine oder Tische reservieren kann. In einer experimentellen Ausbaustufe kann Duplex zu diesem Zwecke sogar Telefonate mit dem Dienstleister führen.