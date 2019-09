Gesucht: Marketingköpfe 2020

Wir wollen Ihnen auch 2020 herausragende Marketingexperten, Newcomer und Kommunikations-Fachleute vorstellen, die man sich merken muss. Mit einer Erweiterung. Viele hatten uns gefragt: "Welche dieser 42 Marketingköpfe sind denn nun die wirklich innovativsten, bemerkenswertesten, richtungsweisensten?" Unsere Lösung: Das nächste Mal fragen wir einfach alle Marketingexperten - also unsere Leser (das wären dann Sie).Zu Beginn des kommenden Jahres 2020 werden wir Ihnen also (zusammen mit unseren Sponsoren) herausragende deutschsprachige Marketingexpertinnen und -experten vorstellen. Und aus diesen werden Sie anschliessend Ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen können. Die Top-Platzierten küren wir anschliessend zum "Marketingkopf des Jahres 2020" - mit Urkunde, formschönen Award, Anruf des Herausgebers (das wäre dann ich!) und selbstverständlich mit einer prominenten Veröffentlichung online und gedruckt.Und jetzt kommen unsere Leser ins Spiel (das wären dann wieder Sie!): Sie können uns ab sofort Ihre Kandidatin, Ihren Kandidaten vorschlagen, von dem Sie überzeugt sind, dass er oder sie ein würdiger "Marketingkopf 2020". Schicken Sie uns Ihren Vorschlag samt einer kurzen Begründung bis zum 15. November 2019 formlos an award@hightext.de.