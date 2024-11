Karriere

Holhozinskyj bringt über 20 Jahre Erfahrung aus Führungspositionen bei Accenture und als ehemaliger Global Head of Operations der GfK mit. In seinen letzten Rollen verantwortete er transformatorische Großprojekte mit einem Volumen von über 100 Millionen. Er soll Synverts Wachstumskurs durch gezielte organische Expansion und strategische Übernahmen weiter vorantreiben. "Ich freue mich, Teil des synvert-Teams zu werden. synvert ist optimal positioniert, um durch innovative Data & AI-Lösungen Unternehmen langfristig wettbewerbsfähiger zu machen", erklärt Holhozinskyj. Er sieht großes Potenzial und plant, die Marktpräsenz weiter auszubauen. "Unsere Kombination aus datengetriebenen Lösungen mit KI und Cloud-Technologien wird uns als führenden Partner in der DACH-Region und darüber hinaus etablieren."Das Unternehmen erwartet im Jahr 2025 weiteres zweistelliges Wachstum und plant, seine Marktpräsenz in der EMEA-Region und international weiter auszubauen.